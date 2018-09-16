ВИДЕО - Ключевые моменты 21-го этапа, в котором наконец определился победитель «Вуэльты»
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Велоспорт
Ключевые моменты 21-го этапа, в котором наконец определился победитель «Вуэльты»611 просмотров • 15 ч. назад
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Острый финиш 17-го этапа. Какой-то канадец пер в гору, но контратака соперника едва все не испортила929 просмотров • 12/09/2018 в 21:50
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Ключевые моменты 16-го этапа. Деннис был так крут, что опередил ближайшего конкурента на 50 секунд663 просмотров • 11/09/2018 в 23:24
Пино ушел в отрыв – Лопесу, Йейтсу и Вальверде оставалось лишь бороться за подиум1 371 просмотров • 09/09/2018 в 19:01
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