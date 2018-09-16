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ВИДЕО - Ключевые моменты 21-го этапа, в котором наконец определился победитель «Вуэльты»

Ключевые моменты 21-го этапа, в котором наконец определился победитель «Вуэльты»
 611 просмотров | 03:24
Eurosport

15 ч. назадОбновлено 14 ч. назад

Британское доминирование.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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