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ВИДЕО - Жесточайший баттл Маса и Лопеса на финише 20-го этапа. Оба приблизились к Йейтсу

Жесточайший баттл Маса и Лопеса на финише 20-го этапа. Оба приблизились к Йейтсу
1 031 просмотров | 02:34
Eurosport

17 ч. назадОбновлено 12 ч. назад

Все решит последний этап.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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