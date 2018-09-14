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ВИДЕО - Сочная развязка 19-го этапа: Йейтс катил к победному финишу, но Пино сорвал триумф британца

Сочная развязка 19-го этапа: Йейтс катил к победному финишу, но Пино сорвал триумф британца
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Eurosport

14/09/2018 в 17:32Обновлено 14/09/2018 в 19:00

Но Саймон по-прежнему удерживает красную майку.

Красный – цвет Испании и цвет «Вуэльты», заключительного гранд-тура года, упор в котором делается на горы.

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