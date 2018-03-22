Велоспорт > Вуэльта Каталонии

ВИДЕО - Томас де Гендт сбился с маршрута и сделал кольцо по перекрестку, но вернулся и даже выиграл гонку

Де Гендт сбился с маршрута и сделал кольцо по перекрестку, но вернулся и даже выиграл гонку
 392 просмотров | 00:43
Eurosport

1 час назад

Бельгиец повернул не туда, но все равно финишировал первым на третьем этапе «Вуэльты Каталонии».
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player :

Смотрите на Eurosport

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео