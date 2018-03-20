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ВИДЕО - Каталонская электричка создала затор на «Вуэльте» и заставила судью включить секундомер

Каталонская электричка создала затор на «Вуэльте» и заставила судью включить секундомер
 296 просмотров | 02:34
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Неожиданное препятствие на пути велогонщиков.
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