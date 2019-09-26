Велоспорт

ВИДЕО - 18-летний колумбиец расплакался из-за поломки колеса на юниорском ЧМ по шоссейным велогонкам

18-летний колумбиец расплакался из-за поломки колеса на юниорском ЧМ по шоссейным велогонкам
 110 просмотров | 01:51
Eurosport

2 ч. назад

Херман Дарио Гомес захочет забыть эту гонку.
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Велоспорт


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