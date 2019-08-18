Велоспорт

ВИДЕО - Британец побил рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись за автомобилем до 280 км/ч

Британец побил рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись за автомобилем до 280 км/ч
 4 просмотров | 00:45
SNTV

18 мин. назад

Гениальная задумка и шикарная реализация.
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Велоспорт


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