Велоспорт

ВИДЕО - Гонщик не заметил стюарда у обочины и впечатался в него на велике

Гонщик не заметил стюарда у обочины и впечатался в него на велике
 271 просмотров | 00:34
Eurosport

1 час назад

Ваут ван Арт отвлекся.
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Велоспорт


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