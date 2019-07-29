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ВИДЕО - Велосипедисты отхлебнули шампанского прямо по ходу последнего этапа «Тур де Франс»

Велосипедисты отхлебнули шампанского прямо по ходу последнего этапа «Тур де Франс»
 130 просмотров | 06:33
Stage highlights’

52 мин. назад

Почему нет, если победа в кармане?

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Stage highlights’


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