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ВИДЕО - Последние мгновения «Тур де Франс»-2019 и термобоевой финиш с победой Юэна

Последние мгновения «Тур де Франс»-2019 и термобоевой финиш с победой Юэна
 93 просмотров | 01:55
Eurosport

1 час назад

Мощнейшая концовка.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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