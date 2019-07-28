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ВИДЕО - Самые яркие и эмоциональные итоги «Тур де Франс» в новом выпуске WATTS

Самые яркие и эмоциональные итоги «Тур де Франс» в новом выпуске WATTS
 76 просмотров | 12:00
Eurosport

59 мин. назад

Видео, достойное многократного пересмотра.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

Смотрите все главные моменты «Тур де Франс» на Eurosport.ru. Финиши, спринты, этапы, интервью, падения – вы не пропустите ни-че-го.
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