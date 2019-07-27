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ВИДЕО - Нибали выиграл сокращенный 20-й этап «Тур де Франс», Берналь – четвертый

Нибали выиграл сокращенный 20-й этап «Тур де Франс», Берналь – четвертый
 249 просмотров | 02:19
Eurosport

35 мин. назад

Веломногодневка подходит к концу.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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