ВИДЕО - Град, обледенение трассы – 19-й этап «Тур де Франс» остановили за 37 км до финиша
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Stage highlights’
26 мин. назад
Stage highlights’
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