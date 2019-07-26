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ВИДЕО - Град, обледенение трассы – 19-й этап «Тур де Франс» остановили за 37 км до финиша

Град, обледенение трассы – 19-й этап «Тур де Франс» остановили за 37 км до финиша
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Stage highlights’

26 мин. назад

Берналь стал лидером общего зачета.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Stage highlights’


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