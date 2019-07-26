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На «Тур де Франс» на трассу сошел оползень – видео природного явления пугает и завораживает

На «Тур де Франс» на трассу сошел оползень – видео природного явления пугает и завораживает
 345 просмотров | 00:18
Eurosport

57 мин. назад

Хорошо, что никто не пострадал.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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