Кинтана выиграл 18-й этап, третье место занял казахстанец Луценко

ВИДЕО - Найро Кинтана выиграл 18-й этап «Тур де Франс», третье место занял казахстанец Алексей Луценко
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Stage highlights’
1 час назад
Stage highlights’
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