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ВИДЕО - Найро Кинтана выиграл 18-й этап «Тур де Франс», третье место занял казахстанец Алексей Луценко

Кинтана выиграл 18-й этап, третье место занял казахстанец Луценко
 139 просмотров | 06:51
Stage highlights’

1 час назад

За три этапа до финиша желтую майку сохраняет Жюлиан Алафилипп.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Stage highlights’


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