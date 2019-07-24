Трентин выиграл 17-й этап, Алафилипп сохранил желтую майку перед горными отрезками

ВИДЕО - Маттео Трентин из Mitchelton-Scott выиграл 17-й этап «Тур де Франс»
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Stage highlights’
25 мин. назад
Stage highlights’
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