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ВИДЕО - Маттео Трентин из Mitchelton-Scott выиграл 17-й этап «Тур де Франс»

Трентин выиграл 17-й этап, Алафилипп сохранил желтую майку перед горными отрезками
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Stage highlights’

25 мин. назад

Уверенная победа итальянского гонщика.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Stage highlights’


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