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ВИДЕО - Саймон Йейтс покорил 15-й этап «Тур де Франс» с преимуществом в 33 секунды над Пино

Йейтс покорил 15-й этап «Тур де Франс» с преимуществом в 33 секунды над Пино
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Stage highlights’

45 мин. назад

В общей классификации лидирует Жулиан Алафилипп.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Stage highlights’


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