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ВИДЕО - Пино изящно сделал конкурентов на финише 14-го этапа «Тур де Франс»

Пино изящно сделал конкурентов на финише королевского этапа Пиренеев
 369 просмотров | 02:24
Eurosport

1 час назад

Француз Тибо Пино поднялся на шестую позицию генеральной классификации.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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