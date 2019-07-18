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ВИДЕО - Йейтс выиграл 12-й этап «Тур де Франс», Бильбао из «Астаны» – второй

Йейтс выиграл 12-й этап, Бильбао из «Астаны» – второй
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Stage highlights’

48 мин. назад

В общем зачете без перемен.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Stage highlights’


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