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ВИДЕО - Зубодробительная разборка Эвана и Грёневегена на финише 11-го этапа

Зубодробительная разборка Эвана и Грёневегена на финише 11-го этапа
 87 просмотров | 02:04
Eurosport

41 мин. назад

Австралиец оказался чуть быстрее.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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