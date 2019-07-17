ВИДЕО - Терпстра получил тяжелую травму за 30 км до финиша 11-го этапа
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Велоспорт
Терпстра получил тяжелую травму за 30 км до финиша 11-го этапа188 просмотров • 2 ч. назад
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Зубодробительная разборка Юэна и Грёневегена на финише 11-го этапа
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