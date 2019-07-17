Велоспорт > Тур де Франс

ВИДЕО - Терпстра получил тяжелую травму за 30 км до финиша 11-го этапа

Терпстра получил тяжелую травму за 30 км до финиша 11-го этапа
 188 просмотров | 01:20
Eurosport

1 час назад

Завал на трассе «Тур де Франс».

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

Смотрите все главные моменты «Тур де Франс» на Eurosport.ru. Финиши, спринты, этапы, интервью, падения – вы не пропустите ни-че-го.
Показать большеПоказать меньше

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео