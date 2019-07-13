Велоспорт > Тур де Франс

ВИДЕО - Томас де Гендт взял восьмой этап «Тур де Франс»-2019

Де Гендт взял восьмой этап, желтая майка перешла к Алафилиппе
 320 просмотров | 06:39
Tour de France-highlights

1 час назад

Гонщики проехали 200 км по холмистому маршруту с семью категорийными подъемами.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

Смотрите все главные моменты «Тур де Франс» на Eurosport.ru. Финиши, спринты, этапы, интервью, падения – вы не пропустите ни-че-го.
Показать большеПоказать меньше

Tour de France-highlights


Посмотреть ещеБольше от канала Tour de France-highlights
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео