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ВИДЕО - Дилан Грёневеген выиграл седьмой этап «Тур де Франс»

Грёневеген выиграл седьмой этап, Чикконе продолжает править в тотале
 144 просмотров | 06:35
Tour de France-highlights

1 час назад

Самое интересное – впереди.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Tour de France-highlights


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