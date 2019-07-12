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ВИДЕО - Ван Гардерен в нескольких местах рассек лицо в результате падения на седьмом этапе

Ван Гардерен в нескольких местах рассек лицо в результате падения на седьмом этапе
 177 просмотров | 03:07
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5 ч. назадОбновлено 1 час назад

И все равно мужественно продолжил гонку.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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