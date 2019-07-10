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ВИДЕО - Хитрый лис по имени Саган отсиделся за спинами соперников и спринтанул на финише

Хитрый лис по имени Саган отсиделся за спинами соперников и спринтанул на финише
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Eurosport

25 мин. назад

Красивый триумф словака на пятом этапе.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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