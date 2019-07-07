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ВИДЕО - Jumbo-Visma выиграла командную разделку на «Тур де Франс»

Jumbo-Visma выиграла командную разделку
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Tour de France-highlights

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Команда Ильнура Закарина пришла к финишу пятой.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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Tour de France-highlights


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