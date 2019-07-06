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ВИДЕО - Голландец Мике Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»-2019.

Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»
 127 просмотров | 04:15
Eurosport

1 час назад

Главная велогонка человечества стартовала в Бельгии.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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