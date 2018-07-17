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ВИДЕО - Алафилиппе уехал от всех на полторы минуты и финишировал в гордом одиночестве

Алафилиппе уехал от всех на полторы минуты и финишировал в гордом одиночестве
 85 просмотров | 01:52
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Француз выиграл 10-й этап «Тур де Франс».

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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