ВИДЕО - Алафилиппе уехал от всех на полторы минуты и финишировал в гордом одиночестве
Показать большеПоказать меньше
Велоспорт
Алафилиппе уехал от всех на полторы минуты и финишировал в гордом одиночестве85 просмотров • 1 час назад
Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап1 745 просмотров • 15/07/2018 в 19:40
Мощный финиш седьмого этапа, в котором сражались 30 гонщиков, а победил Грёневеген1 485 просмотров • 13/07/2018 в 21:19
Мартин выстоял на финише и взял шестой этап1 554 просмотров • 12/07/2018 в 18:49
Ключевые моменты пятого этапа, где все в основном ехали и обгоняли друг друга1 393 просмотров • 12/07/2018 в 08:53
Французский велогонщик неожиданно съехал с трассы и вспахал лицом землю1 741 просмотров • 12/07/2018 в 08:54
Лютый завал за 2 километра до финиша второго этапа. Некоторые запомнят этот поворот надолго3 894 просмотров • 08/07/2018 в 22:19
Развязка второго этапа, по ходу которой Саган оказался слишком крут2 496 просмотров • 08/07/2018 в 21:10
Фрум упал на первом же этапе «Тур де Франс». Ужасное начало веломногодневки для Криса6 805 просмотров • 07/07/2018 в 19:11
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Вы не представляете, какая крутая у вас страна». Главный мем ЧМ опять сказал, что в России офигенно
Агония Неймара, самый возрастной хет-трик Роналду и другие уникальные цифры ЧМ-2018
«Нарушение гардеробной традиции грозит штрафом и дисквалификацией». Факты о ценностях Уимблдона
«Испания – Россия был крутой матч, еще Бельгия – Япония». Фанаты Уимблдона о ЧМ
XI. Модрич, Черышев и еще 9 машин в лучшем составе ЧМ-2018
Аксель Неймара, пенальти Смолова и еще 3 главных провала ЧМ-2018
«Он член одного из гельзенкирхенских теннисных клубов». Футболисты, в которых живет любовь к теннису
Три доказательства, почему финал ЧМ-18 – один из самых крутых в истории
Сила расстановки. Франция – самый циничный чемпион мира, но Дешам все равно хорош
Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап
«Ты не можешь назвать их все». Зрители Уимблдона отвечают на вопросы о ЧМ в России
Волшебные комбинации и голы игроков «Ди Си». После просмотра никто не скажет, что MLS – двор-лига
«Знаменитый французский мушкетер Боротра играл на Уимблдоне 35 раз». Топ-5 рекордов турнира
Просмотр в «Челси», восхищение Роналду и еще 3 шаолиньских факта о Мбаппе
Сила расстановки. Погба и Модрич решат, кто станет лучшей командой в России
«Ред Буллз» прошляпили 2 гола, но собрались и совершили грандиозный камбэк против «Канзас-Сити»
Джокович взял и не пустил Надаля в финал, потому что может
Кербер обыграла Серену в финале и бухнулась на газон Центрального корта. Это было красиво
Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим