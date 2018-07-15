ВИДЕО - Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап
Показать большеПоказать меньше
Велоспорт
Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап32 просмотров • 1 час назад
Мощный финиш седьмого этапа, в котором сражались 30 гонщиков, а победил Грёневеген1 316 просмотров • 13/07/2018 в 21:19
Мартин выстоял на финише и взял шестой этап1 484 просмотров • 12/07/2018 в 18:49
Ключевые моменты пятого этапа, где все в основном ехали и обгоняли друг друга1 347 просмотров • 12/07/2018 в 08:53
Французский велогонщик неожиданно съехал с трассы и вспахал лицом землю1 644 просмотров • 12/07/2018 в 08:54
Лютый завал за 2 километра до финиша второго этапа. Некоторые запомнят этот поворот надолго3 811 просмотров • 08/07/2018 в 22:19
Развязка второго этапа, по ходу которой Саган оказался слишком крут2 469 просмотров • 08/07/2018 в 21:10
Фрум упал на первом же этапе «Тур де Франс». Ужасное начало веломногодневки для Криса6 648 просмотров • 07/07/2018 в 19:11
Мощный финиш заключительного этапа «Джиро», который сделал немного счастливее какого-то ирландца3 265 просмотров • 27/05/2018 в 20:15
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Ты не можешь назвать их все». Зрители Уимблдона отвечают на вопросы о ЧМ в России
Волшебные комбинации и голы игроков «Ди Си». После просмотра никто не скажет, что MLS – двор-лига
«У Месси 1, у Дзюбы – 2 или 3». Фанаты тенниса ответили на вопросы о ЧМ
«Знаменитый французский мушкетер Баратра играл на Уимблдоне 35 раз». Топ-5 рекордов турнира
Просмотр в «Челси», восхищение Роналду и еще 3 шаолиньских факта о Мбаппе
Сила расстановки. Погба и Модрич решат, кто станет лучшей командой в России
«Ред Буллз» прошляпили 2 гола, но собрались и совершили грандиозный камбэк против «Канзас-Сити»
Джокович взял и не пустил Надаля в финал, потому что может
Кербер обыграла Серену в финале и бухнулась на газон Центрального корта. Это было красиво
Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим
«Наш любимый продукт – аромапалочки». Что почем в официальном магазине Уимблдона
Название, реконструкция, крыша. Все о Центральном корте Уимблдона
«Рафа поддержал родственника наполовину, предпочтя «Реал». Топ-5 теннисистов, помешанных на футболе
Андерсон и Изнер крушили друг друга и унижали эйсами. Это был матч настоящих мужиков
«За выход в 4-й круг можно получить значительно больше, чем за победу в миксте». Призовые Уимблдона
«Хотела бы, чтобы меня сыграла Эмма Уотсон». Касаткина ответила на вопросы подписчиков
«Каро была даже его кедди – ассистентом, подающим клюшки». Возлюбленные Возняцки
«Две бутылочки пива или шампанское можно пронести без проблем». Все о еде и напитках на Уимблдоне
Мощный финиш седьмого этапа, в котором сражались 30 гонщиков, а победил Грёневеген