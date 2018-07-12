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ВИДЕО - Даниел Мартин выстоял на финише и взял шестой этап

Мартин выстоял на финише и взял шестой этап
 39 просмотров | 02:29
Eurosport

51 мин. назад

Ирландец зажег в конце дистанции.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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