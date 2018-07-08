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ВИДЕО - Развязка второго этапа «Тур де Франс», по ходу которой Петер Саган оказался слишком крут

Развязка второго этапа, по ходу которой Саган оказался слишком крут
 6 просмотров | 02:17
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 10 мин. назад

Словацкий велогонщик очень вовремя вырвался из-за спин соперников.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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