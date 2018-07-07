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ВИДЕО - Фрум упал на первом же этапе «Тур де Франс». Ужасное начало веломногодневки для Криса

Фрум упал на первом же этапе «Тур де Франс». Ужасное начало веломногодневки для Криса
 419 просмотров | 00:52
Eurosport

1 час назад

На это даже смотреть больно.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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