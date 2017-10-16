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ВИДЕО - «Тур де Франс»-2018 пройдет через Альпы

«Тур де Франс»-2018 пройдет через Альпы
 891 просмотров | 01:14
Eurosport

16/10/2017 в 20:55Обновлено 23/10/2017 в 13:12

Гонщики прокатятся по грунтовой дороге.

«Тур де Франс» – самая важная велогонка в мире. Каждый год велопрофи едут на нее реализовывать мечты: выиграть в Альпах и Пиренеях, надеть желтую майку, проехать по Елисейским полям.

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