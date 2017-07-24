ВИДЕО - Дикие финиши, Саган против Кэвендиша и все остальные ярчайшие моменты «Тур де Франс»
Показать большеПоказать меньше
Велоспорт
Мощный финиш заключительного этапа «Джиро», который сделал немного счастливее какого-то ирландца3 105 просмотров • 27/05/2018 в 20:15
Победный финиш Фрума на королевском этапе, принесший ему розовую майку4 271 просмотров • 25/05/2018 в 18:41
Гениальный Фрум врубил турбо и умчал от соперников, будто они гнались на коньках4 387 просмотров • 25/05/2018 в 17:25
Шахманн разорвал лидирующее трио за полкилометра до конца и комфортно финишировал в одиночестве2 038 просмотров • 24/05/2018 в 19:07
Спринтерские развязки на «Джиро» предельно предсказуемы: Вивьяни победил уже на 4-м этапе1 420 просмотров • 23/05/2018 в 19:57
Гонщик слишком увлекся перекусом и забавно грохнулся под колеса соперников3 072 просмотров • 20/05/2018 в 20:21
Ключевые моменты 15-го этапа, где у Йейтса снова не оказалось конкурентов2 585 просмотров • 30/05/2018 в 14:16
Не все динозавры вымерли – один из них мешал Фруму на 14-м этапе «Джиро»3 571 просмотров • 19/05/2018 в 21:49
Невероятно суровый финиш 14-го этапа, на котором гонщики крутили педали в гору1 901 просмотров • 19/05/2018 в 18:24
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Макарова подсадила фанатов на валидол, но все же выкинула Возняцки из Лондона
«Мне было 10 лет, но я помню весь турнир». Хачанов – о матчах с Феррером и Багдатисом
Серена уже зашла на Уимблдоне дальше Шараповой. Бедная Томова почти не сопротивлялась
Азаренко вылетела с Уимблдона во втором круге. Белорусы спешно ищут, за кого теперь болеть
От Федерера веет уверенностью. Люди становятся смельчаками, посмотрев хайлайты его матча с Лацко
«Она должна чувствовать себя уверенно после «Ролан Гаррос». Шетт – о перспективах Касаткиной
«Цибулкова была не очень счастлива, ведь Серена забрала ее место». Шетт – о женской сетке Уимблдона
Лучшие моменты первого матча Шараповой на Уимблдоне-2018. И последнего
«Его хорошие воспоминания означали мои плохие». Все о бывших бойфрендах Шараповой
«Была цель: вернуться и обыграть Шарапову или Серену». Дьяченко – о главной сенсации 1-го круга
Хорошая разминка Зверева, начавшего поход за первым «Шлемом»
Халеп забыла, что грунтовый сезон завершен, и устроила разборки с кучей длинных розыгрышей
Звонарева доставила кучу проблем Кербер, но дальше прошла немка
«Матч был в моих руках, просто я его не взяла». Шарапова – о Уимблдоне и ЧМ-2018
Когда Джокович в кепочке, он выдает убийственные укороченные. Но без кепочки он тоже топ
В Надаля немного вселился Монфис, и хайлайты его матча в первом круге получились магическими
Виландер: «У Хачанова порядок с подачей. Уверен, он доберется до 4-го раунда»
Медведев: «Надеюсь, сборная расправится с Хорватией, как и я с Чоричем – 3:0»
Лучшие финты и трюки недели в MLS. Там, конечно, есть Златан, а еще дерзкий вратарь
Вавринка слил Димитрову первую партию, но вовремя вспомнил, что он крутой