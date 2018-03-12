Велоспорт > Тиррено - Адриатико

ВИДЕО - Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно

Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно
 295 просмотров | 02:03
Eurosport

3 ч. назад

Главный пострадавший – Фернандо Гавирия.
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