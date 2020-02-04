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ВИДЕО - В Саудовской Аравии мощный ветер сдул велогонщиков с трассы и спровоцировал аварию

В Саудовской Аравии мощный ветер сдул велогонщиков с трассы и спровоцировал аварию
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Eurosport

3 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Иногда приходится сражаться не только с соперниками, но и погодными условиями.
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