ВИДЕО - Велогонщики налегали на педали, но закрытый железнодорожный переезд вынудил их притормозить
Показать большеПоказать меньше
Велоспорт
Велогонщики налегали на педали, но закрытый железнодорожный переезд вынудил их притормозить3 просмотров • 2 ч. назад
В Саудовской Аравии мощный ветер сдул велогонщиков с трассы и спровоцировал аварию3 361 просмотров • 04/02/2020 в 13:04
Cycling National Tours Tour de France Team Presentation196 просмотров • 15/10/2019 в 11:01
Гений бежал по трассе перед финишем на Туре Хорватии. Ты знаешь, что было дальше6 070 просмотров • 02/10/2019 в 18:05
Настоящий ад на трассе Тура Хорватии: в завал попали несколько десятков гонщиков3 103 просмотров • 02/10/2019 в 17:24
18-летний колумбиец расплакался из-за поломки колеса на юниорском ЧМ по шоссейным велогонкам1 719 просмотров • 26/09/2019 в 17:14
Осенний поцелуй после жаркого лета. Велогонщик дважды поцеловал любимую прямо во время гонки3 535 просмотров • 16/09/2019 в 09:15
Финиш «Вуэльты»: Якобсен побил Беннета на финише, Роглича не побил никто1 346 просмотров • 15/09/2019 в 20:39
Победный финиш Погакара на 20-м этапе, «Вуэльта» благоволит словенцам1 840 просмотров • 14/09/2019 в 19:03
Больше видео
Димитров брил линии, запускал свечи, изящно укорачивал и все равно сгорел Надалю
Монфис в 19-й игре против Джоковича наконец добрался до матчбола, но все равно уступил
Кузнецова и Соболенко схлестнулись за финал в Дохе – все решилось в двух сетах
Квон несколько раз серьезно озадачил Надаля, но в целом испанец был на 10 голов сильнее
Кузнецова уверенно обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Хачанов совсем не напряг Джоковича в Дубае и взял всего 4 гейма