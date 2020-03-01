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Гонщик бросил велосипед в соперника во время гонки Кюрне – Брюссель (видео)

Раздосадованный падением гонщик швырнул велосипед в соперника и словил дисквалификацию
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Не самый адекватный поступок.
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Велоспорт


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