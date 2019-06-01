Велоспорт > Джиро д'Италия

Пейо Бильбао из Astana Pro Team выиграл 20-й этап «Джиро д'Италия» – видео

Пейо Бильбао из Astana Pro Team выиграл 20-й этап
 245 просмотров | 02:59
Eurosport

2 ч. назад

В генеральной классификации лидирует эквадорец Ричард Карапас.
Показать большеПоказать меньше

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео