Лопес из «Астаны» несколько раз ударил фаната, который выбежал на трассу и спровоцировал падение

ВИДЕО - Гонщик «Астаны» несколько раз ударил фаната – велоспорт
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Велоспорт
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Пейо Бильбао из Astana Pro Team выиграл 20-й этап
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