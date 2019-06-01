Велоспорт > Джиро д'Италия

ВИДЕО - Гонщик «Астаны» несколько раз ударил фаната – велоспорт

Лопес из «Астаны» несколько раз ударил фаната, который выбежал на трассу и спровоцировал падение
 29 просмотров | 01:25
Eurosport

18 мин. назад

Гонщик «Астаны» выместил злость на виновнике его неудачи.
Показать большеПоказать меньше

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео