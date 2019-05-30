ВИДЕО - Если тебя расстроил одиночный финиш прошлого этапа, то зацени рубку на 18-м
Показать большеПоказать меньше
Велоспорт
Если тебя расстроил одиночный финиш прошлого этапа, то зацени рубку на 18-м215 просмотров • 3 ч. назад
Победный финиш Петерса на 17-м этапе в гордом одиночестве797 просмотров • Вчера в 18:44
Катальдо из Astana Pro Team выиграл 15-й этап «Джиро»717 просмотров • 26/05/2019 в 21:00
Карапас выиграл 14-й этап «Джиро», Закарин проиграл больше семи минут599 просмотров • 25/05/2019 в 20:18
Насладись третьей победой Закарина на этапах Гранд-туров1 739 просмотров • 24/05/2019 в 18:02
Яростный финиш 12-го этапа, в ходе которого Бенедетти обставил четырех соперников1 072 просмотров • 23/05/2019 в 17:51
2 завала, дикий фанат на лошади и грандиозный спурт Демара – главное из 10-го этапа «Джиро»1 035 просмотров • 21/05/2019 в 20:47
Сверхплотный финиш восьмого этапа – Эван не без труда удержался первым1 191 просмотров • 18/05/2019 в 18:33
Победный финиш одного из лидеров Astana Pro Team на седьмом этапе1 990 просмотров • 17/05/2019 в 18:56
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Блинкова сразилась с первой ракеткой Франции на глазах парижской публики и победила
На кону стоят 42,66 млн долларов. Как «Ролан Гаррос» обошел АО и Уимблдон по призовым
Шикарная свеча и рейд к сетке – проблески Касаткиной в безнадежной игре с чемпионкой ОИ-2016
Борг 6 раз брал Париж, в первом финале ушел с 0-2 по сетам. Факты о легендарном шведе
Джокович так мощно стрелял по углам, что Лааксонен буквально падал на газон
Бублик припугнул Тима подачей снизу, но жестоко провалил четвертый сет