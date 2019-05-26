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ВИДЕО - Дарио Катальдо из Astana Pro Team выиграл 15-й этап «Джиро д'Италия»

Катальдо из Astana Pro Team выиграл 15-й этап «Джиро»
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Eurosport

41 мин. назад

Розовая майка осталась у эквадорца Ричарда Карапаса.
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