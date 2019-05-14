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ВИДЕО - Ричард Карапас победил на четвертом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»

Карапас взял четвертый этап «Джиро», Роглич лидирует в общем зачете
 620 просмотров | 03:05
Eurosport

14/05/2019 в 19:48

Лучший из россиян – Ильнур Закарин – пришел к финишу 18-м.
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Велоспорт


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