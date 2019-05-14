Карапас взял четвертый этап «Джиро», Роглич лидирует в общем зачете

ВИДЕО - Ричард Карапас победил на четвертом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия»
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Велоспорт
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Жесткие падения, борьба с дождем, победный финиш Акерманна и забавная уточка – хайлайты пятого этапа
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