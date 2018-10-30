ВИДЕО - CYCLING National Tours Tour of Italy .
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Велоспорт
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы2 685 просмотров • 27/09/2018 в 12:03
Ключевые моменты 21-го этапа, в котором наконец определился победитель «Вуэльты»1 353 просмотров • 16/09/2018 в 21:09
Жесточайший баттл Маса и Лопеса на финише 20-го этапа. Оба приблизились к Йейтсу1 794 просмотров • 15/09/2018 в 23:41
Сочная развязка 19-го этапа: Йейтс катил к победному финишу, но Пино сорвал триумф британца1 020 просмотров • 14/09/2018 в 18:01
Безумный финиш 18-го этапа: Валлайс отсиделся за спиной Бюстрёма и вовремя спринтанул1 175 просмотров • 13/09/2018 в 17:58
«2 месяца назад мы с женой потеряли ребенка». Герой 17-го этапа «Вуэльты» разрыдался после победы722 просмотров • 13/09/2018 в 10:54
Острый финиш 17-го этапа. Какой-то канадец пер в гору, но контратака соперника едва все не испортила986 просмотров • 12/09/2018 в 21:50
Ару улетел с трассы, оказался с позе йога и разодрал в кровь ягодицу4 487 просмотров • 12/09/2018 в 21:29
Ключевые моменты 16-го этапа. Деннис был так крут, что опередил ближайшего конкурента на 50 секунд732 просмотров • 11/09/2018 в 23:24
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