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Сундлинг выиграла спринт в Коннеруде, Непряева не попала в полуфинал (видео)

Сундлинг выиграла спринт в Коннеруде, Непряева не попала в полуфинал
 112 просмотров | 02:06
Eurosport

1 час назад

Второе место заняла швейцарка Надин Фендрих, бронза у шведки Линн Сванн.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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