Лыжные гонки > Чемпионат мира

ВИДЕО - Мартин Йонсруд Сундбю зверски накатил на финиш и опередил Алекса Бессмертных на каких-то 2,9 секунды

Сундбю зверски накатил на финиш и опередил Бессмертных на каких-то 2,9 секунды
 372 просмотров | 02:04
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Норвежец украл у русского лыжника золото ЧМ в Зеефельде.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео