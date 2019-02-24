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ВИДЕО - Клебо умчал на последнем подъеме и оставил Большунова и Ретивых с серебром

Клебо умчал на последнем подъеме и оставил Большунова и Ретивых с серебром
 110 просмотров | 02:31
Eurosport

36 мин. назад

Еще одна медаль, но опять не золото.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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