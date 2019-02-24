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ВИДЕО - Юлия Белорукова проспала рывок соперниц и обидно прикатила четвертой в командном спринте

Белорукова проспала рывок соперниц и обидно прикатила четвертой в командном спринте
 322 просмотров | 02:50
Eurosport

1 час назад

Увы, но девушки из России остались без медалей.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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