Лыжные гонки

Фалла выиграла спринт на пятом этапе «Ски Тура» (видео)

Божественный финиш Фаллы, которая взяла спринт на пятом этапе «Ски Тура»
 165 просмотров | 03:04
Eurosport

1 час назад

Норвежка опередила ближайшую преследовательницу почти на минуту.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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