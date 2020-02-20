Лыжные гонки

ВИДЕО - Чемпионский финиш гонки на 34 км, в которой Большунов привез почти минуту Клебо

Чемпионский финиш гонки на 34 км, в которой Большунов привез почти минуту Клебо
1 087 просмотров | 01:25
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Александр уверенно выиграл масс-старт на «Ски Тур».

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
Больше видео